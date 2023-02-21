David Machalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Machalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Machalik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Machalik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Machalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Machalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Machalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Machalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Machalik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Machalik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Machalik 21 Haziran 1996 tarihinde Bystřice pod Lopeníkem şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Machalík şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Machalik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. David Machalik, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. David Machalik'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Machalik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Machalik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

David Machalik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Machalik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Slovacko B

1 Ocak 2017 yılında Slovacko

22 Şubat 2019 yılında 1.SC Znojmo

30 Haziran 2019 yılında Slovacko

9 Temmuz 2019 yılında Fotbal Trinec

31 Temmuz 2020 yılında Slovacko

18 Ağustos 2020 yılında Blansko

31 Aralık 2020 yılında Slovacko

15 Şubat 2022 yılında SK Lisen

David Machalik kimdir

David Machalik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Machalik şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ČSK Uherský Brod (2002 - 2007)
1.FC Slovácko (2007 - 2015)

David Machalik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 18 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Machalik nereli

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