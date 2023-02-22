David Mcdaid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Mcdaid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Mcdaid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Mcdaid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Mcdaid 3 Aralık 1990 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da David Gerard McDaid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Mcdaid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Mcdaid'nin Ballymena United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Mcdaid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Mcdaid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Mcdaid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Mcdaid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Derry City

29 Temmuz 2008 yılında Sligo Rovers

1 Aralık 2008 yılında Derry City

1 Ocak 2009 yılında Finn Harps

30 Haziran 2009 yılında Derry City

24 Ocak 2013 yılında York City

1 Temmuz 2013 yılında Derry City

1 Ocak 2014 yılında Coleraine

1 Temmuz 2014 yılında Cliftonville

17 Şubat 2017 yılında Waterford FC

1 Ocak 2018 yılında Larne FC

1 Temmuz 2022 yılında Ballymena

David Mcdaid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Mcdaid şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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