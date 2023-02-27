David Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Mendes 8 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da David Mendes Merces şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Mendes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. David Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. David Mendes'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Jeunesse Esch

David Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Mendes şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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