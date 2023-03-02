David Morillas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Morillas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Morillas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Morillas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Morillas 28 Eylül 1986 tarihinde Águilas şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da David Morillas Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Morillas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aclama yapmaktadır. David Morillas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Alcorcón futbol takımında oynamaktadır. AD Alcorcón takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Morillas'nin AD Alcorcón ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Morillas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Morillas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Morillas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Morillas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Pulpileño

1 Temmuz 2008 yılında Poli Ejido B

1 Ocak 2010 yılında Águilas

1 Temmuz 2010 yılında Roquetas

1 Temmuz 2011 yılında UB Conquense

1 Temmuz 2012 yılında Arroyo CP

13 Temmuz 2013 yılında La Hoya Lorca

15 Temmuz 2014 yılında SD Huesca

29 Ağustos 2016 yılında UCAM Murcia

6 Temmuz 2017 yılında Albacete

23 Temmuz 2018 yılında R. Majadahonda

20 Temmuz 2019 yılında UD Ibiza

27 Temmuz 2022 yılında Alcorcón

David Morillas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Morillas şuan AD Alcorcón takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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