David Motycka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Motycka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Motycka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Motycka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Motycka 10 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Motyčka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Motycka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Motycka'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Motycka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Motycka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Motycka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Motycka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Karvina U19

1 Temmuz 2022 yılında MFK Karvina B

David Motycka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Motycka şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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