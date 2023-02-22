David Nazim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Nazim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Nazim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Nazim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Nazim 7 Kasım 1996 tarihinde Onitsha şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Nazim Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. David Nazim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. David Nazim'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Nazim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Nazim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Nazim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Nazim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında APS Zakynthos

1 Temmuz 2016 yılında AOK Kerkyra

16 Ağustos 2017 yılında NK Ankaran

17 Ocak 2018 yılında Panserraikos

1 Temmuz 2018 yılında Olymp. Volou

17 Temmuz 2019 yılında Ap. Larisas

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2021 yılında AE Karaiskakis

5 Eylül 2022 yılında PAE Chania

David Nazim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Nazim şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.