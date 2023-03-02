David Noble kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Noble Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Noble kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Noble ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Noble kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Noble Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Noble kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Noble Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Noble adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Noble Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Noble 2 Şubat 1982 tarihinde Hitchin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da David James Noble şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Noble Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Noble, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 28 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. David Noble'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Noble Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Noble isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

David Noble Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Noble futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Arsenal Res.

9 Temmuz 2001 yılında Watford

22 Nisan 2002 yılında Arsenal Res.

31 Mart 2003 yılında West Ham

28 Şubat 2004 yılında Boston Utd

24 Kasım 2005 yılında Bristol City

26 Mart 2009 yılında Yeovil Town

5 Mayıs 2009 yılında Bristol City

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

4 Ocak 2010 yılında Exeter City

13 Temmuz 2012 yılında Rotherham

2 Eylül 2013 yılında Cheltenham

4 Mayıs 2014 yılında Rotherham

15 Ağustos 2014 yılında Oldham Athletic

12 Eylül 2014 yılında Exeter City

5 Ocak 2015 yılında Oldham Athletic

6 Ocak 2015 yılında Exeter City

28 Ağustos 2016 yılında St. Albans City

David Noble kimdir

David Noble Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Noble şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Noble nereli

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