David Nykrin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Nykrin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Nykrin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Nykrin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Nykrin 28 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Nykrín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Nykrin Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Nykrin'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Nykrin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Nykrin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Nykrin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Nykrin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Jablonec B

David Nykrin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Nykrin şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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