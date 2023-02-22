David Obiazo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Obiazo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Obiazo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Obiazo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Obiazo 1 Ocak 1990 tarihinde Keffi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Obiazo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Obiazo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. David Obiazo'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Obiazo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Obiazo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Ocak 2012 yılında Plateau United
27 Ocak 2013 yılında Kanemi Warriors
27 Aralık 2014 yılında FC Heartland
3 Ocak 2016 yılında Kano Pillars
12 Ocak 2019 yılında Plateau United
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Ekim 2022 yılında Kanemi Warriors
David Obiazo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Obiazo şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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