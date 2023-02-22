David Ogar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ogar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ogar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Ogar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Ogar 18 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Ogar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Myron Topclass Sport Outfits yapmaktadır. David Ogar, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Ogar'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Ogar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Ogar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Rivers United
28 Aralık 2019 yılında Warri Wolves FC
1 Temmuz 2020 yılında Abia Warriors
David Ogar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Ogar şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Cynosure FC
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.