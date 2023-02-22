David Okoromi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Okoromi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Okoromi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Okoromi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Okoromi 8 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Okoromi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. David Okoromi'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Okoromi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Okoromi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2022 yılında Niger Tornad.
David Okoromi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Okoromi şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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