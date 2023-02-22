David Onovo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Onovo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Onovo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Onovo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Onovo 24 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Onovo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. David Onovo'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Onovo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Onovo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2017 yılında Remo Stars FC
1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2019 yılında Kada City
2 Nisan 2019 yılında Delta Force
1 Ocak 2021 yılında Akwa United
1 Aralık 2022 yılında Sunshine Stars
David Onovo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Onovo şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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