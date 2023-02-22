David Parkhouse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Parkhouse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Parkhouse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Parkhouse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Parkhouse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Parkhouse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Parkhouse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Parkhouse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Parkhouse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Parkhouse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Parkhouse 24 Ekim 1999 tarihinde Strabane şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da David Cain Parkhouse şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Parkhouse Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Circle Sports Management yapmaktadır. David Parkhouse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Parkhouse'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

David Parkhouse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/davidparkhouse9

David Parkhouse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Parkhouse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

David Parkhouse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Parkhouse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sheff Utd U18

1 Temmuz 2017 yılında Sheff Utd U21

30 Ekim 2018 yılında Boston Utd

29 Kasım 2018 yılında Sheff Utd U21

30 Kasım 2018 yılında Tamworth

27 Aralık 2018 yılında Sheff Utd U21

2 Ocak 2019 yılında Derry City

30 Haziran 2019 yılında Sheff Utd U21

28 Ocak 2020 yılında Stevenage

31 Mayıs 2020 yılında Sheff Utd U21

10 Eylül 2020 yılında Hartlepool Utd.

1 Ocak 2021 yılında Sheff Utd U21

13 Ocak 2021 yılında Derry City

10 Ağustos 2021 yılında Ballymena

11 Ocak 2023 yılında Cliftonville

31 Mayıs 2023 yılında Ballymena

David Parkhouse kimdir

David Parkhouse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Parkhouse şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maiden City (-2016), Sheffield United (2016-)

David Parkhouse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda U17 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U15 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Parkhouse nereli

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