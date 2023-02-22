David Philip kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Philip Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Philip adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Philip Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Philip 8 Ağustos 1994 tarihinde Calabar şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Philip Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Philip, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 28 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. David Philip'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Philip Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Philip futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Ekim 2015 yılında Abia Comets FC
6 Temmuz 2017 yılında Calabar Rovers
1 Ocak 2018 yılında Abia Comets FC
1 Ocak 2019 yılında Go Round FC
28 Ekim 2019 yılında Akwa United
David Philip Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Philip şuan Akwa United takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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