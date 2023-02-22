David Pichal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Pichal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Pichal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Pichal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Pichal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Pichal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Pichal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Pichal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Pichal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Pichal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Pichal 5 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Píchal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Pichal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. David Pichal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. David Pichal'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Pichal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Pichal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

David Pichal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Pichal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında 1.SK Prostejov

16 Temmuz 2021 yılında Mlada Boleslav

1 Şubat 2022 yılında 1.SK Prostejov

David Pichal kimdir

David Pichal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Pichal şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.SK Prostějov (2007 - 2016)

David Pichal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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David Pichal nereli

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