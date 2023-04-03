David Pisar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Pisar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Pisar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Pisar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Pisar 19 Ekim 2002 tarihinde Zemun şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Давид Писар şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Pisar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Pisar, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Pisar'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Pisar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Pisar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız U17
1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U19
16 Temmuz 2020 yılında Sindjelic Bg
31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U19
1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz
30 Temmuz 2021 yılında Slovacko B
David Pisar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Pisar şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
David Pisar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Bosna-Hersek U17 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
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