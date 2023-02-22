David Planka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Planka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Planka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Planka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Planka 28 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Planka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. David Planka'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Planka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Planka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Planka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Planka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında SK Slavia U19

15 Eylül 2022 yılında Slavia Prag B

David Planka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Planka şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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