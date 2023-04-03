David Polak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Polak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Polak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Polak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Polak 6 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Polák şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Polak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Polak'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Polak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Polak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Slovacko U19
1 Temmuz 2021 yılında Slovacko B
16 Eylül 2022 yılında TJ Osvetimany
31 Aralık 2022 yılında Slovacko B
David Polak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Polak şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Kopřivnice (2010 - 2015)
MFK Vítkovice (2015 - 2020)
1.FC Slovácko (2020 - 2021)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.