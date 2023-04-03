David Rudyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Rudyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Rudyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Rudyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Rudyk 29 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Rudyk Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Lisen B futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen B takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. David Rudyk'nin SK Lisen B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Rudyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Rudyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında SK Lisen B
David Rudyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Rudyk şuan SK Lisen B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?ČAFC Židenice Brno (2006 - 2009)
FC Zbrojovka Brno (2009 - 2016)
SK Líšeň (2016 - 2018)
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