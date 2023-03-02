David Saunders kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Saunders Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Saunders adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Saunders Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Saunders 10 Aralık 2002 tarihinde Stoke Mandeville şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Saunders Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Saunders, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına - tarihinde katılmıştır. David Saunders'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi 6 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
David Saunders Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/saunders_david1
David Saunders Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Saunders futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Ağustos 2021 yılında Tring Athletic
31 Ocak 2022 yılında Hemel
8 Ekim 2022 yılında Berkhamsted FC
25 Kasım 2022 yılında Hemel
David Saunders Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Saunders şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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