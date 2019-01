David Schwimmer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVİD SCHWİMMER KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Kasım.1966

David Schwimmer kaç yaşında : 53

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Dizi Oyuncusu, Yönetmen

David Schwimmer doğum yeri : New York, Amerika

DAVİD SCHWİMMER BİYOGRAFİSİ

David Schwimmer, 1966 doğumlu Amerikalı oyuncu, yönetmen. Schwimmer, Friends dizisinde canlandırdığı “Ross Geller” karakteriyle dünya çapında üne kavuşmuş, Emmy Ödülleri’ne aday olmuştur. Aynı zamanda yönetmenlik yapmaktadır. “Lookingglass Theatre Company” adında bir tiyatrosu vardır.

David Schwimmer, 2 Kasım 1966’da Queens, New York’ta dünyaya geldi. Babası Arthur Schwimmerve annesi Arlene Coleman’ın 1965’te doğan Ellie isimli kızlarından sonra dünyaya gelen ikinci çocuklarıydı. Los Angeles’ta büyüdü. Angelina Jolie, Nicholas Cage gibi ünlülerin de okuduğu Beverly Hills Lisesi’ne gitti. 1983’te, bir öğretmeninin tavsiyesi üzerine Northwestern Üniversitesi’nin “Cherub” adlı programına katıldı ve liseyi bitirdikten sonra bu üniversitede tiyatro üstüne lisans eğitimi almaya başladı. Bu sırada Delta Tau Delta Derneği’ne ve “Arts Alliance” adlı birliğe katıldı, bir yandan da oyunculuğa ve yönetmenliğe başladı. Mezun olduktan sonra 1988’de, Northwestern Üniversitesi’nden mezun yedi arkadaşıyla birlikte “Lookingglass Theatre Company” adlı tiyatroyu kurdu.

Friends çekilmeye başlanmadan önce, Schwimmer “Couples” adlı dizinin seçmelerine katıldı, üstelik lise arkadaşı Jonathan Silverman ve aktör Jon Cryerrakipleri arasındaydı. Rolü Silverman aldı, ancak ABC kanalı diziyi yayınlamak istemedi ve dizi üstünde düzenlemeye gidildi. Dizinin son hali,“Friends” adıyla NBCkanalına satıldı.

Kariyerinin dönüm noktası ve onu dünya çapında üne kavuşturan rolü Friends’deki “Ross Geller” oldu. Schwimmer, 1994 – 2004 yıllar arasında dizinin kadrosunda yer aldı. 1995’te bu rolüye Emmy Ödülleri’ne “en iyi yardımcı erkek oyuncu” dalında aday oldu. Friends kadrosundan bu adaylığı alan ilk oyuncu oldu. Aynı zamanda bu dizinin yönetmenliğine de el attı.

David Schwimmer’ın yer aldığı Hollywood yapımları ise şöyleydi: “Flight Of The Intruder” (1991), “Crossing The Brigde” (1992), “The Waiter” (1993), “The Pitch” (1993), “Twenty Bucks” (1993), “Wolf” (1994), “The Party Favor” (1995), “The Pallbearer” (1996), “Breast Men” (1997), “The Thin Pink Line” (1998), “Kissing A Fool” (1998), “Six Days Seven Nights” (1998), “Apt Pupil” (1998), “All The Rage” (1998), “Love & Sex” (2000), “Picking Up The Pieces” (2000), “Uprising” (2001), “Hotel” (2001), “Duane Hopwood” (2005), “Big Nothing” (2006) ve hem oynayıp hem yönettiği “Run, Fat Boy, Run” (2006).

Aktör, Friends dışında “The Wonder Years” (1992), “NYPD Blue” (1993), “Monty” (1994), “Band Of Brothers” (2001) adlı televizyon dizilerinde, 1989 tarihli “A Deadly Silence” ve 1998 tarihli “Since You’ve Been Gone” adlı televizyon filminde annesi ve babasıyla birlikte rol aldı. Ayrıca Madagascar ve Amerika’da 2008’de vizyona girecek olan Madagascar 2’de seslendirme yaptı. “Curb Your Enthusiasm” adlı sit-com’un 4. sezonunda bir bölümde oynadı.

Schwimmer, Friends’in “The One With Russ” adlı bölümünde Ross’a çok benzeyen Russ adlı karakteri kendi canlandırdı. Dizinin sonunda bu karakterin “Snaro” adlı biri tarafından canlandırıldığı yazıyordu, Schwimmer, “Snaro”nun bir arkadaşına atıfta bulunmak amacıyla yazıldığını söyledi.

David Schwimmer, Friends’den sonraki geri dönüşünü 2005 yılında, Londra’daki Gielgud Tiyatrosu’nda sahneye konulan “Some Girls” adlı oyunda “Man” karakterini canlandırarak gerçekleştirdi. Oyunda Schwimmer’a Catherine Tate, Saffron Burrows, Lesley Manville gibi isimler de eşlik etti.

2006 baharında, Jerry Zaks tarafından yönetilen “The Caine Mutiny Court-Martial” adlı Broadway oyununda Tim Daly ve Zeljko Ivanek’le birlikte sahneye çıktı. Ayrıca Studs Terkel’in kitabı “Race: How Blacks And Whites Think And Feel About The American Obsession For The Stage”i sahneye adapte etti, aynı zamanda kurduğu tiyatro topluluğunun Chicago’daki yeni tiyatrosu için bu oyunu yönetti.

Aktör bugüne kadar Lookingglass Theatre Company ile Of One Blood, West, The Odyssey, The Jungle, In the Eye of the Beholder, The Master and Margarita, The Arabian Nights and The Idiot gibi birçok oyuna yönetmen ya da aktör olarak katkıda bulundu.

Schwimmer, Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Natalie Imbruglia ve Mili Avital’la birlikte oldu. The Simpsons’ın bir bölümünde Homer, Schwimmer’a “çirkin ama bir şekilde çekici” diyerek atıfta bulunmuştu. Aktör, Friends kadrosudan sigara içmeyen tek oyuncu. 1.88 metre boyundaki Schwimmer’ın doğumgünü annesininkiyle aynı. Santa Monica Tecavüz Mağdurları Rehabilitasyon Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Aktörün Los Angeles ve Chicago’da evi var.