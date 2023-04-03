David Semenchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Semenchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Semenchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Semenchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Semenchuk 22 Ekim 2004 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Семенчук Давид şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Semenchuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Semenchuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rostov II futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Semenchuk'nin FK Rostov II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Semenchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Semenchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Temmuz 2020 yılında FK Rostov U16
1 Temmuz 2021 yılında Akademia Rostov
1 Temmuz 2022 yılında Rostov II
David Semenchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Semenchuk şuan FK Rostov II takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.
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