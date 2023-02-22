David Sholumade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Sholumade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? David Sholumade kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Sholumade ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.