David Sholumade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Sholumade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Sholumade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Sholumade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Sholumade {dogum-tarihi} tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Sholumade Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. David Sholumade, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. David Sholumade'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Sholumade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Sholumade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Mart 2022 yılında Akwa United
David Sholumade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Sholumade şuan Akwa United takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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David Sholumade Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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