David Siger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Siger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Siger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Siger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Siger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Siger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Siger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Siger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Siger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Siger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Siger 30 Kasım 1990 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Sigér Dávid Miklós şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Siger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. David Siger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 3 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. David Siger'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Siger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sigi018/

David Siger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Siger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Siger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Siger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Debrecen U19

31 Temmuz 2008 yılında Létavértes SC 97

30 Haziran 2009 yılında Debrecen U19

1 Temmuz 2010 yılında Debrecen II

18 Şubat 2012 yılında Létavértes SC 97

30 Haziran 2012 yılında Debrecen II

1 Ağustos 2012 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2014 yılında Debrecen II

23 Temmuz 2014 yılında Balmazújváros

30 Haziran 2015 yılında Debrecen II

1 Temmuz 2015 yılında Balmazújváros

3 Temmuz 2018 yılında Ferencváros

David Siger kimdir

David Siger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Siger şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Téglási VSE (-2006)

David Siger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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David Siger nereli

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