David Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Simon 16 Aralık 1988 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da David Simón Rodríguez Santana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Simon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Simon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Simon'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Simon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/davsimon2

http://www.instagram.com/davsimon2/

David Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Simon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Simon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Simon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Unión Viera

1 Temmuz 2010 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2011 yılında Vecindario

30 Haziran 2012 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2014 yılında Las Palmas

27 Temmuz 2018 yılında Dep. La Coruña

2 Eylül 2020 yılında FC Cartagena

25 Ocak 2022 yılında PAS Lamia

David Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Simon şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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