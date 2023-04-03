David Skuhravy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Skuhravy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Skuhravy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Skuhravy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Skuhravy 25 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Skuhravý şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Skuhravy Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. David Skuhravy'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Skuhravy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Skuhravy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında FK Jablonec B
29 Temmuz 2016 yılında FK Dobrovice
31 Aralık 2017 yılında FK Jablonec B
21 Şubat 2018 yılında Benatky
30 Haziran 2018 yılında FK Jablonec B
3 Ağustos 2018 yılında Jiskra Mseno
30 Haziran 2019 yılında FK Jablonec B
9 Temmuz 2022 yılında FC Pencin
20 Eylül 2022 yılında FK Jablonec B
David Skuhravy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Skuhravy şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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