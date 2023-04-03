David Slechta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Slechta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Slechta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Slechta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Slechta 13 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Šlechta şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Slechta Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Slechta'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Slechta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Slechta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Slovacko U19
1 Temmuz 2022 yılında Slovacko B
David Slechta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Slechta şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Hanácká Slavia Kroměříž (2010 - 2016)
1.SK Prostějov (2016 - 2019)
1.FC Slovácko (2019 - 2022)
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