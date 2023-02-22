David Surmaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Surmaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Surmaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Surmaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Surmaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Surmaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Surmaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Surmaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Surmaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Surmaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Surmaj 10 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Surmaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Surmaj'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Surmaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Surmaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

David Surmaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Surmaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Sparta Praha B

6 Mart 2015 yılında SK Union 2013

30 Haziran 2015 yılında Sparta Praha B

1 Mart 2016 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2016 yılında Sparta Praha B

21 Temmuz 2017 yılında Litomericko

2 Ağustos 2019 yılında FK Zbuzany

21 Temmuz 2021 yılında Chrudim

26 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

David Surmaj kimdir

David Surmaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Surmaj şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Neratovice (2003 - 2005)
AC Sparta Praha (2005 - 2014)

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David Surmaj nereli

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