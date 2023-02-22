David Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Toure 1 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Toure Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 26 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. David Toure'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2021 yılında Shelbourne

David Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Toure şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

David Toure Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U18 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.