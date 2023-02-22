David Tyavkase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Tyavkase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Tyavkase adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Tyavkase Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Tyavkase 30 Aralık 1984 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da David Terzungwe Tyavkase şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Tyavkase Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Tyavkase, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. David Tyavkase'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Tyavkase Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Tyavkase futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Lobi Stars
1 Aralık 2012 yılında FC Heartland
1 Ocak 2015 yılında Mangasport
13 Ocak 2016 yılında Lobi Stars
31 Mart 2022 yılında Lobi Stars
David Tyavkase Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Tyavkase şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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