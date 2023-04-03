David Veiga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Veiga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Veiga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Veiga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Veiga 10 Şubat 2000 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da David Pinto Veiga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Veiga Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIA Football yapmaktadır. David Veiga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Veiga'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Veiga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidveiga10/

David Veiga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Veiga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Veiga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Veiga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Braga U17

1 Temmuz 2017 yılında Braga U19

1 Temmuz 2019 yılında Braga U23

1 Temmuz 2020 yılında Braga B

David Veiga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Veiga şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

GD Prado (2008-09), Bragafut AF (2009-10), ADC Aveleda (2010-15), SC Braga (2016-19);

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.