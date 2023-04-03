David Velich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Velich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Velich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Velich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Velich 25 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Velich şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Velich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Mechanic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Velich'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Velich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Velich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ağustos 2018 yılında Ostrava U17
1 Temmuz 2019 yılında Ostrava U19
6 Ağustos 2020 yılında Slovacko U19
1 Ocak 2022 yılında Slovacko B
David Velich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Velich şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Luhačovice (2010 - 2016)
1.FC Slovácko (2016 - 2018)
FC Baník Ostrava (2018 - 2020)
1.FC Slovácko (2020 - 2022)
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