David Walsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Walsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Walsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Walsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Walsh 5 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Walsh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Walsh'nin Linfield FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Walsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Walsh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Walsh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Walsh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Linfield Reser.

1 Temmuz 2021 yılında Linfield

David Walsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Walsh şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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