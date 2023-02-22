David Yinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Yinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Yinka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Yinka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Yinka {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Yinka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. David Yinka'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Yinka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Yinka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Yinka şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.