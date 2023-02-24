David Zimonyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Zimonyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Zimonyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Zimonyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Zimonyi 24 Aralık 1997 tarihinde Kimle şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Zimonyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. David Zimonyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Zimonyi'nin Vasas FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Zimonyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Zimonyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Zimonyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Zimonyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2013 yılında Lipót

29 Temmuz 2020 yılında Zalaegerszeg

14 Şubat 2022 yılında Vasas FC

30 Haziran 2022 yılında Zalaegerszeg

1 Temmuz 2022 yılında Vasas FC

David Zimonyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Zimonyi şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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