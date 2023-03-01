Davide Rodari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davide Rodari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davide Rodari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Davide Rodari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Davide Rodari 23 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre,İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Davide Rodari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACHIEVE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Davide Rodari'nin Worthing FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Davide Rodari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Davide Rodari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Ocak 2017 yılında Hastings United
25 Ocak 2021 yılında Crawley Town
10 Şubat 2022 yılında Worthing
3 Mart 2022 yılında Crawley Town
4 Mart 2022 yılında Dorking
31 Mayıs 2022 yılında Crawley Town
13 Temmuz 2022 yılında Dartford
31 Aralık 2022 yılında Crawley Town
6 Ocak 2023 yılında Worthing
31 Mayıs 2023 yılında Crawley Town
Davide Rodari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Davide Rodari şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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