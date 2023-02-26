Davit Maisashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Maisashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davit Maisashvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Davit Maisashvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Davit Maisashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Maisashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davit Maisashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Maisashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Maisashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Maisashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Maisashvili 18 Şubat 1989 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით მაისაშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Maisashvili Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davit Maisashvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Davit Maisashvili'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Maisashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Maisashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Davit Maisashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Maisashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Guria

1 Temmuz 2013 yılında Metalurgi R.

9 Ocak 2014 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2017 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2018 yılında Chikhura

9 Ocak 2020 yılında FC Dila

1 Ocak 2022 yılında Samgurali

Davit Maisashvili kimdir

Davit Maisashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Maisashvili şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Davit Maisashvili nereli

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