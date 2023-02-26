Davit Megrelishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Megrelishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Megrelishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Megrelishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Megrelishvili 25 Eylül 1991 tarihinde Poti şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით მეგრელიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Megrelishvili Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davit Megrelishvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Davit Megrelishvili'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Megrelishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Megrelishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Megrelishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Megrelishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Dila

1 Temmuz 2012 yılında Kolkheti Poti

21 Ağustos 2013 yılında Tskhinvali

1 Şubat 2014 yılında Guria

1 Ocak 2015 yılında FK Zugdidi

1 Ağustos 2015 yılında Chikhura

1 Temmuz 2016 yılında Guria

1 Ocak 2018 yılında Chikhura

1 Ocak 2020 yılında Kolkheti Poti

1 Ocak 2021 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2021 yılında Kolkheti Poti

Davit Megrelishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Megrelishvili şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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