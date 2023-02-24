Davor Kontic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davor Kontic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davor Kontic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davor Kontic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davor Kontic 30 Ekim 1999 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Давор Контић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davor Kontic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davor Kontic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Davor Kontic'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davor Kontic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davor Kontic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davor Kontic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davor Kontic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2019 yılında FK Ibar

15 Haziran 2019 yılında Golubovac U19

30 Temmuz 2019 yılında FK Jezero

30 Haziran 2020 yılında Golubovac U19

23 Temmuz 2020 yılında FK Jezero

6 Ağustos 2021 yılında FK Berane

31 Aralık 2021 yılında FK Jezero

Davor Kontic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davor Kontic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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