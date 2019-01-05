Davut Dursun Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVUT DURSUN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1953

Davut Dursun kaç yaşında : 66

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Meslek : Akademisyen, Gazeteci

Davut Dursun doğum yeri : Borçka, Artvin

DAVUT DURSUN BİYOGRAFİSİ

Öğretmen, Akademisyen, gazeteci

Davut Dursun, 1953 yılında Artvin’in Borçka ilçesinin Maral Köyünde doğmuştur. Maral köy İlkokulunu 1966 yılında, Borçka Ortaokulunu 1969 yılında, Artvin Öğretmen Okulunu da 1972 yılında bitirdi.

1977 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu. 1972 yılında sınıf öğretmeni olarak çalışma hayatına başladı. Aynı zamanda 1981 -1983 yılları arasında İktisat Fakültesi Siyaset İlmi Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1982 – 1987 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı.

1984-1987 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1992 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu.

1994 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyeliği görevine atandı.

Bir uluslararası yayıncılık ve araştırma kurumunda, modern dönem Türk ve İslam dünyası sahasında, editörlük ve ansiklopedi madde yazarlığı görevlerini rlığı ve televizyon programcılığı da yaptı.

13 Temmuz 2005 ve 2009 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçildi. 14 Temmuz 2009'dan itibaren RTÜK başkanlığına seçilerek atanmıştır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 17 Temmuz 2009 tarihli toplantısında, 3984 Sayılı Yasanın 7. maddesi gereğince, iki yıllık başkanlık süresi sona eren Zahid Akman'ın yerine seçilmiştir.

Davut Dursun, evlidir ve 3 çocuğu vardır.

Kitapları :

Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din

İslam Dünyasında Dayanışma Hareketleri

Ortadoğu Neresi?

İslam Dünyasında Entegrasyon Hareketleri

Demokratikleşemeyen Türkiye

Ertesi Gün/Demokrasi Krizlerinde Basın ve Aydınlar

27 Mayıs Darbesi

Siyaset Bilimi

12 Mart Darbesi

12 Eylül Darbesi