Davy Rouyard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davy Rouyard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davy Rouyard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davy Rouyard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davy Rouyard 17 Ağustos 1999 tarihinde Pointe-à-Pitre şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Guadeloupe,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davy Rouyard Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CABINET OLYMPI.NET yapmaktadır. Davy Rouyard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Davy Rouyard'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Davy Rouyard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davy Rouyard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davy Rouyard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davy Rouyard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2021 yılında G. Bordeaux

Davy Rouyard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davy Rouyard şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Davy Rouyard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Guadeloupe takımında 23 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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