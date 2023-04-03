Davyd Fesyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davyd Fesyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davyd Fesyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davyd Fesyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davyd Fesyuk 24 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davyd Fesyuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Davyd Fesyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Davyd Fesyuk'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Davyd Fesyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davyd Fesyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davyd Fesyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davyd Fesyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2021 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2022 yılında Hajduk U19

Davyd Fesyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davyd Fesyuk şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Davyd Fesyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JUPIE Futbalova škola Mareka Hamšika (2014-2021), Hajduk Split (2021-...)

Ukrayna U17 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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