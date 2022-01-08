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Daye ne demek, TDK'ya göre Daye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Daye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Daye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Daye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Daye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Daye ne demek, TDK'ya göre Daye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Daye ne demek? Daye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi daye kelimesi. Peki daye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre daye nedir, daye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DAYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Daye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Daye kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre daye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dadı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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