Daye ne demek, TDK'ya göre Daye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Daye ne demek? Daye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi daye kelimesi. Peki daye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre daye nedir, daye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DAYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Daye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Daye kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre daye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dadı

