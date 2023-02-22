Dayo Ojo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dayo Ojo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dayo Ojo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dayo Ojo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dayo Ojo 10 Ekim 1994 tarihinde Akure şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ekundayo Solomon Ojo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dayo Ojo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Representation Services yapmaktadır. Dayo Ojo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 2 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Dayo Ojo'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dayo Ojo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dayo Ojo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2007 yılında Rising Stars
1 Temmuz 2009 yılında Sunshine Stars
1 Ocak 2016 yılında Al-Merrikh SC
1 Temmuz 2017 yılında Sunshine Stars
1 Ekim 2019 yılında Enyimba Aba
2 Ekim 2021 yılında Remo Stars FC
Dayo Ojo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dayo Ojo şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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