Daz ne demek, TDK'ya göre Daz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Daz ne demek? Daz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi daz kelimesi. Peki daz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre daz nedir, daz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Daz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre daz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dazlak

- Çıplak (toprak)

