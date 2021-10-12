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Dazkırı ne demek, TDK'ya göre Dazkırı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dazkırı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dazkırı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dazkırı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dazkırı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dazkırı ne demek, TDK'ya göre Dazkırı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dazkırı ne demek? Dazkırı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Dazkırı kelimesi. Peki Dazkırı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dazkırı nedir, Dazkırı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DAZKIRI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dazkırı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Dazkırı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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