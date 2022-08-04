DDK Başkanı'ndan KPSS'ye yönelik ilk açıklama! "Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız"

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, "Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullanarak, KPSS'ye yönelik incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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DDK Başkanı'ndan KPSS'ye yönelik ilk açıklama! "Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız"

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) inceleme başlattı. DDK, incelemenin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunurken, soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin DDK Başkanı Yunus Arıncı,"Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de Devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.

DDK Başkanı'ndan KPSS'ye yönelik ilk açıklama! Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

İddialar üzerine geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eş zamanlı olarak DDK'ya tam yetkiyle inceleme talimatı verdi.

DDK Başkanı'ndan KPSS'ye yönelik ilk açıklama! Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız

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