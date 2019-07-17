De Ligt transferi sonrası Juve'den Merih kararı

Merih Demiral Serie A'da Sassuolo'dan 18 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olmuştu. Demiral için kiralık teklifte bulunan Milan, olumsuz cevap aldı.

Juventus, potansiyeline çok inandığı Merih Demiral'ı başka bir takıma kiralık göndermeme kararı aldı ve Milan'ın kiralık teklifini reddetti.

Geçtiğimiz günlerde İtalya basınında çıkan haberlerde Matthijs de Ligt'ın transferinin ardından Türk stoperin fazla süre bulamayacağı ve Milan'a kiralık gidebileceği iddia edilmişti.

JUVENTUS'UN STOPER BÖLGESİNDEKİ İSİMLER

Juventus'ta yapılan son transferlerin ardından stoper bölgesindeki isimler Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Giorgio Chiellini, Merih Demiral ve Matthijs de Ligt şeklinde olmuştu.