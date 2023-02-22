Dean Curry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean Curry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dean Curry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dean Curry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dean Curry 11 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dean Curry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dean Curry'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dean Curry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dean Curry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dean Curry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dean Curry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Institute FC

26 Ağustos 2020 yılında Ballinamallard

1 Temmuz 2022 yılında Dungannon

Dean Curry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dean Curry şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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