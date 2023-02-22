Dean Ebbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dean Ebbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dean Ebbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dean Ebbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dean Ebbe 16 Temmuz 1994 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dean Ebbe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dean Ebbe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dean Ebbe'nin Crusaders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dean Ebbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dean Ebbe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dean Ebbe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dean Ebbe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Shamrock Rovers

1 Temmuz 2013 yılında Longford Town

1 Kasım 2013 yılında Shamrock Rovers

2 Temmuz 2014 yılında Athlone Town

29 Eylül 2014 yılında Collinstown

30 Temmuz 2015 yılında Cabinteely

1 Temmuz 2016 yılında Bluebell United

4 Ocak 2017 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2017 yılında Bluebell United

19 Ocak 2018 yılında The New Saints

31 Ocak 2022 yılında Bala

31 Mayıs 2022 yılında The New Saints

1 Temmuz 2022 yılında Crusaders

Dean Ebbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dean Ebbe şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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